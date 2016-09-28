思爱普将在2020年底之前向物联网投资20亿欧元

路透法兰克福9月28日 - 欧洲最大软件生产商思爱普(SAP)(SAPG.DE)已拨出20亿欧元(22亿美元)，用于投资帮助企业打造物联网的产品。

这家德国公司表示，将在2020年底之前将这些资金投向物联网。该公司预估物联网规模为2,500亿欧元，其中常规物件被连入互联网，可发送和接收数据。

这些功能已越来越多应用于制造业以及物流、数字农作、无人驾驶或3D打印领域。

思爱普上周达成一项协议，将与德国汽车零部件生产商博世公司(Robert Bosch)合作，把从螺丝刀到汽车的众多物品连接到互联网，而且后续还会有更多交易。

该公司将推出一条名为SAP IoT的新产品线，将连接到互联网的巨量事物数据、机器学习以及思爱普的实时数据库S/4 HANA。

“这是一个巨大且增长中的市场，我们认为我们可以成为其中的重要部分，”思爱普负责数码资产和物联网的执行副总裁Tanja Rueckert说道。

“虽然商业和公共部门实体有着前所未有的机会来接触更多信息和实时数据，但他们仍然很难将其整合起来，”思爱普称。

研究公司Gartner曾预计，到2020年将有210亿台IoT设备在全球范围内使用，而去年只有不到50亿台。

Rueckert表示，20亿欧元投资计划中的部分资金将为目标并购交易留用，尤其是那些适用于SAP IoT投资组合的小型附加交易。

思爱普周三称，公司已从挪威手中买下了意大利的PLAT.ONE及挪威的Fedem Technology，具体交易金额未披露。这两起并购都将与SAP IoT进行整合。

“我们在与西门子(Siemens)(SIEGn.DE)、戴尔[DI.UL]、英特尔(INTC.O)、T-Systems (DTEGn.DE)、沃达丰(Vodafone)(VOD.L)等企业合作。我们还在与其他合作伙伴商谈。这将是我们继续关注的方向。与其他企业以合作伙伴方式共事， ”Rueckert说道。(完)