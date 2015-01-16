英国歌手布莱曼10月将前往国际空间站

路透1月15日（记者 Irene Klotz） - 美国国家航空航天局（NASA）周四称，英国歌手莎拉·布莱曼（Sarah Brightman）料于10月前往国际空间站，在那里停留10天。

布莱曼是著名女高音歌手，曾在《歌剧魅影》（Phantom of the Opera）等音乐剧中出演。安排此次旅程的民间企业Space Adventures称，布莱曼将乘坐俄罗斯Soyuz太空船往返，她将为该旅程支付约5,200万美元。

现年54岁的布莱曼将成为国际空间站的第八位游客，也是首位登上国际空间站的职业歌手。该空间站造价1,000亿美元，在地球上空约418公里轨道飞行。微软联合创始人查尔斯·西蒙尼（Charles Simonyi）曾两次前往国际空间站。

自从NASA于2011年让其航天飞机退役后，搭载游客往返国际空间站的旅程已经全部由俄罗斯Soyuz太空船包办。上一位前往国际空间站的游客是太阳马戏团（Cirque du Soleil）创始人盖·拉利伯特（Guy Laliberte），他2009年在空间站停留了11天，花费约3,500万美元。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。