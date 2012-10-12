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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 12日 星期五 10:13 BJT

莎拉·布莱曼将实现遨游太空之梦

现年52岁的英国歌手莎拉·布莱曼周三表示，已经购买了俄罗斯太空飞船船票，将前往距地球400公里的国际空间站，在太空中度过12天。她表示将利用这次旅行倡导女性接受科学教育和环保理念。布莱曼并未透露此行价格，外界猜测超过3,500万美元。路透

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