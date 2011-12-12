萨科齐与德拉吉在欧盟角力中获胜 卡梅伦落败

记者 Paul Taylor 编译 张涛/肖群英

路透布鲁塞尔12月9日电---拿破仑为之憧憬过,戴高乐为之奋斗过,但萨科齐可能把它实现了--建立一个由各国组成的欧洲(Europe of Nations),由法国掌舵,把英国挤到一边.

法国总统萨科齐成为周五欧盟峰会的大赢家之一.在这次峰会中,26个成员国同意围绕欧元区推进经济整合,只有英国孤身事外.

"当然,这不仅是法国政治家的长期愿望,也是其长期目标...因为在法国的传统观点中,英国从来未真正属於欧盟,早在戴高乐时期就是这种看法,"参加这次峰会的一名资深欧盟官员表示,意指法国总统1963和1967年两次拒绝英国加入欧盟.

其它欧盟成员国希望修订欧盟里斯本条约,以便加强欧元区17国的财政整合.但英国首相卡梅伦(David Cameron)反对这种想法,结果成为众矢之的.

虽然他可能在英国受到欧元怀疑论者的欢迎,但却成为本次峰会的最大外交输家,导致英国遭到孤立,而他的所有前任均努力避免发生这种情形.

几个世纪以来,英国外交的一条基本原则是在欧洲大陆保持权力平衡,与欧洲大陆上的主要国家之间建立联盟.

卡梅伦不仅是未能赢得对於欧盟金融服务立法的一票否决权.他原来幻想瑞典和波兰等10个坚持自由和开放的经济的非欧元区欧盟成员国听从他的召唤,但他们却与欧元区站在了一起.

尽管卡梅伦表示荷兰已经承诺要留意英国在欧盟单一市场中的利益,但鉴於目前银行与对冲基金政治地位较低,伦敦金融中心可能在双速欧洲中成为输家.

对於德国总理梅克尔来说,在该峰会上的成功很模糊.

这位欧洲影响力最大的领导人实现了其主要目标--在新条约中写入严格的德国式预算纪律,自动制裁违反赤字与债务规则的国家.26个欧盟成员国将磋商新条约.

这样的结果应该会安抚其执政联盟中的异议人士,他们早已对持续不断地救助欧元区弱国怒不可遏.在这类救助行动中,德国承担最大份额.

但由於卡梅伦的顽固立场,梅克尔未能把新"稳定联盟"置于欧盟条约框架之内,使其难以利用欧盟执委会和欧洲法院等关键机构来执行财政纪律.

另外,她可能失去了英国这个有用的盟友,来平衡法国走向贸易保护主义和国家主导工业的趋势,这些趋势不符合英国的经济利益.

梅克尔去年在一个重要讲话中承认,由於里斯本条约的限制以及缺乏修正条约的政治意愿,欧洲可能必须通过政府间合作来促进经济整合.

但柏林想从财政制裁程序中去掉政治支配因素,而法国则决心允许政治家对於惩罚预算违规国家的任何决定拥有最後发言权.

在最近几个月,萨科齐被迫在很多议题上向梅克尔作出让步,接受(欧盟拥有)否决国家预算干预权的建议,并不再坚持由欧洲央行购买政府公债以及发行欧元区共同债券.

但这位法国领导人从未放弃缩小欧洲版图的愿景,该愿景以欧元区为核心,由法德主导.萨科齐从不热衷於扩大欧盟,因为这将削弱巴黎的影响力. 卡梅伦外交上的不作为策略,让萨科齐有机会将缩小欧洲版图的愿景变为现实.

布鲁塞尔峰会的另一位赢家是欧洲央行总裁德拉吉.这位意大利人就任欧洲央行总裁仅一个月,就已经发挥决定性的影响力,在幕後策划形成欧元区"财政协议",与此同时成功避开将欧洲央行绑在救援欧盟成员国政府战车上的企图.

外交官员指出,欧洲央行紧密参与对欧元区领导人的指示,告诉他们应采取哪些经济改革和预算纪律.

在德拉吉出席欧盟峰会前数小时,欧洲央行已采取两个果断措施提振欧元区:首先是调低利率至历史低位1.0%,以防止正在迫近的经济衰退;更重要的是,向欧洲现金枯竭的银行业提供长期流动性.

但德拉吉设法顶住欧元区领导人要求其大举干预买进陷入困境国家债券的压力,他担忧此举将直接削弱他们实施痛苦经济改革的决心.

欧洲央行在8月开始买入意大利公债後,前意大利总理贝鲁斯柯尼对实施曾经承诺过的撙节计划和经济改革变得心不在焉.德拉吉决定避免类似事件重演.

因此,尽管萨科齐在实现拿破仑(统一欧洲)的梦想方面取得一些进展,但目前看来,德拉吉更像是欧洲的新皇帝.(完)

--译文审校 徐文焰

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