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寰宇花絮 | 2012年 3月 12日 星期一 15:47 BJT

儿子番茄扔女警 萨科齐致歉--消息

路透巴黎3月11日电---法国总统萨科齐亲自向一名女警道歉，後者疑遭萨科齐之子用西红柿等物袭击。

官员告诉路透，3月8日有人从爱丽舍宫院子里向这名女警扔西红柿和弹珠，可能是萨科齐之子、15岁的路易斯·萨科齐和一个朋友。

这名要求匿名的官员称：“她说在窗口看到一个孩子的脸，但不能肯定是不是路易斯。”

萨科齐在最近民调中支持率很低，此次事件对其竞选连任无异於雪上加霜。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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