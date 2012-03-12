儿子番茄扔女警 萨科齐致歉--消息

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透巴黎3月11日电---法国总统萨科齐亲自向一名女警道歉，後者疑遭萨科齐之子用西红柿等物袭击。
官员告诉路透，3月8日有人从爱丽舍宫院子里向这名女警扔西红柿和弹珠，可能是萨科齐之子、15岁的路易斯·萨科齐和一个朋友。
这名要求匿名的官员称：“她说在窗口看到一个孩子的脸，但不能肯定是不是路易斯。”
萨科齐在最近民调中支持率很低，此次事件对其竞选连任无异於雪上加霜。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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