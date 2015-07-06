中国国资委第二批巡视进驻中国黄金集团公司等六户央企

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京7月6日 - 中国国务院国资委2015年第二批巡视工作展开。第一至第六巡视组已分别进驻中国黄金集团公司、中国中纺集团公司、中国轻工集团公司、中国华录集团有限公司、中国国际工程咨询公司、中国国旅集团有限公司等六户中央企业。
新华社周一报导，根据部署，巡视组将牢牢盯住重点人、重点事和重点问题，剑指问题倒逼改革，从体制机制、监督管理上找原因提建议，为全面从严治党、全面深化国资国企改革提供参考。
国资委巡视组在今年３月份进驻中国国新控股有限责任公司、北京矿冶研究总院、中国保利集团公司、中国国新控股有限责任公司、中国外运长航集团有限公司、新兴际华集团有限公司、中国航空油料集团公司等六户中央企业，开展今年新一轮巡视工作。
人民日报此前发表时评文章称，国有资产是全国人民的共同财富，一旦异化为个人私产，其危害不言自明。央企反腐要铲除“个人化”，且必须与全面深化国企改革“同步考虑、同步部署、同步实施”。
在中央反腐败部署中，今年是央企反腐重点年，将实现对央企的巡视全覆盖。中央第一轮专项巡视公布中石油等9家单位的情况，引发舆论对央企反腐的高度关注。“个人化”可以说是央企腐败的共同特点。此轮巡视以来，26家央企中已有近20名高管接受调查。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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