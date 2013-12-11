国资委拟设国资管理平台-报载

路透上海12月11日 -中国证券报周三报导称，在国资监管体制改革方面，国务院国有资产监督管理委员会下一步可能建立三类国有资本管理平台，即产业投资公司、国资投资控股公司、国资运营公司，数量在几家至十几家，明年将启动一至两家投资控股公司试点。

报导称，央企改组投资公司的门槛目前正在研究设定中。下一步国资监管体制的改革是将除政策性国企如中储粮、中储棉以外的国有资产放到国资管理平台上，可能采取的路径是建立三类国资平台，这三类国有资本管理平台分别侧重产业发展、资本投资、股权运作。

其中产业投资类公司为国有独资，用以发展自然垄断性、保障性的产业，只发展一个主业，如中石油、中石化、电信；投资控股类公司，则更强调投资功能。模式类似华润、国开投、保利、招商局、中化集团，即一个集团公司下属若干多元化业务，包括能源、地产、医药、金融等，不是产业运营型，而更多考虑投资效益最大化。

国资运营公司，则将着重股权运作，可持有多家企业的股权，如上市公司股权需要流动，可把其股权放到运营公司。

报导还指出，明年国资委将启动一至两家投资控股公司试点，目前正在研究113家央企符合何种条件才能改组为投资控股公司，可能在行业、现有管理状况、规模、优势等方面设定5-6个条件。

在央企层面，平台公司的数量将远远少于现有央企。因设立国资管理平台的缘故，国企的并购重组进程会加快，将来可能将有几家至十几家投资控股公司与几家国资运营公司。

三中全会提出，完善国资管理体制，组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。（完）

(发稿 罗晟 审校 李文科)

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