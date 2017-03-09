中国国资委主任称今年将进一步推动中央企业混合所有制改革

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京3月9日 - 中国国资委主任肖亚庆周四表示，2017年将在强化风险控制和深入中央企业重组上下功夫，特别要控制好可能出现的风险，同时将进一步推动中央企业混合所有制改革。
他在两会期间举行的新闻发布会上并称，中央企业实现利润遏制了持续下滑的趋势，今年央企生产经营有望取得好成绩。
今年1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币，同比增长15.2%；实现利润总额1,685.9亿元，同比增长29.1%。
2016年中央企业总体运营超出预期，实现恢复性增长。中央企业全年累计营业收入23.4万亿元，实现利润总额12,326.7亿元，同比增长0.5%，扣除政策性降价减利因素外同比增长16.5%，盈利企业达到96家。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。