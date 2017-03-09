版本:
中国
中国财经 | 2017年 3月 9日 星期四 15:08 BJT

中国国资委主任称今年将进一步推动中央企业混合所有制改革

路透北京3月9日 - 中国国资委主任肖亚庆周四表示，2017年将在强化风险控制和深入中央企业重组上下功夫，特别要控制好可能出现的风险，同时将进一步推动中央企业混合所有制改革。

他在两会期间举行的新闻发布会上并称，中央企业实现利润遏制了持续下滑的趋势，今年央企生产经营有望取得好成绩。

今年1-2月央企实现营业收入3.7万亿元人民币，同比增长15.2%；实现利润总额1,685.9亿元，同比增长29.1%。

2016年中央企业总体运营超出预期，实现恢复性增长。中央企业全年累计营业收入23.4万亿元，实现利润总额12,326.7亿元，同比增长0.5%，扣除政策性降价减利因素外同比增长16.5%，盈利企业达到96家。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 沈燕; 审校 张喜良)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐