国资委称将抓好中央企业降杠杆防风险 对违规融资性贸易要“零容忍”

路透北京7月20日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会表示，将抓好中央企业降杠杆防风险，对违规融资性贸易要坚持“零容忍”，坚决严肃整治；要进一步加强监管，及时发现、处理企业新发生的融资性贸易损失事件。国资委将抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风险指导意见》。

周四刊登在国资委网站的新闻稿称，国资委学习贯彻全国金融工作会议精神，坚定不移降杠杆，牢牢抓住“僵尸企业”处置这个“牛鼻子”；同时规范中央企业金融业务管理，通过产融有序结合促进主业和实体经济加快发展，务必回归本源、严防风险。

“要推动中央企业大力发展实体经济，围绕落实《中国制造2025》，狠抓品牌建设和质量提升，推动产业产品迈向价值链高端，持续做强做优做大，实现国有资产保值增值。”新闻稿称。

新闻稿指出，国资委深入抓好中央企业降杠杆防风险工作。坚持以供给侧结构性改革为主线，通过深化企业内部改革、盘活存量资产、增加经营积累、强化资本约束、拓展股权融资等综合施策，使中央企业资产负债率总体稳中有降，资本结构明显优化，偿债能力不断增强。

同时，将加快去产能、“处僵治困”工作，通过市场出清、债务重组、债转股等方式实现削债、减债和减负，主动化解债务风险；结合推动混合所有制改革，盘活存量资产，优化增量资产。

此外，国资委要发挥产业金融优势，推动国有企业供给侧结构改革，支持在“僵尸企业”处置中直接融资和市场化法治化债转股，降低企业融资成本和杠杆水平。

同时，要把服务实体经济作为金融业务的出发点和落脚点，对金融业务进行科学规划布局，围绕主业合理配置金融资源，建立完善产融协同制度机制，强化考核引导约束，防止资金空转套利和脱实向虚。要加强统筹管理，审慎规范开展金融业务，杜绝盲目开展金融投资。

“要加强风险管控，确保不引发系统性金融风险。”新闻稿称。

新闻稿并称，要引导中央企业牢固树立新发展理念和正确的业绩观，切实把中央企业引导到做强做优做大上来。对违规融资性贸易要坚持“零容忍”，坚决严肃整治。要进一步加强监管，及时发现、处理企业新发生的融资性贸易损失事件，对无视组织纪律，对抗组织要求，有令不行、有禁不止的，严肃追责问责。（完）

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