赛诺菲与雅培和Mylan洽谈成熟药物资产出售事宜--文件

路透巴黎7月16日 - 根据路透看到的内部文件，赛诺菲(SASY.PA)已与雅培制药(ABT.N)、Mylan(MYL.O)和私募股权公司举行磋商，可能出售63亿欧元(85亿美元)的成熟药物资产。

这份在法国总工会(CGT)内部流传的文件复印件共25页，详述了5月6日提交公司投资委员会的名为“凤凰(Phoenix)项目”的计划。

文件显示，赛诺菲正考虑是否出售或分拆这些药物资产，或者创立一家合资企业来负责该资产。这些药物中包含约200种成熟药物，其中包括抗凝血药物波立维(Plavix)、抗癫痫药物德巴金(Depakine)和抗生素原霉素(Pyostacine)。

目前该资产年营收约为21亿欧元，但预计在未来10年里将下滑五分之二，因欧盟国家收紧医保预算并压低药价。

赛诺菲发言人表示，目前尚未就该资产做出决定。

“投资委员会会定期收到有关各种课题的材料和研究资料，但未必会根据这些材料采取行动或做出决定，”他在电邮声明中称。

路透在4月时曾报导，赛诺菲计划出售价值数十亿美元的成熟药物资产，此时正值全球制药企业寻求削减非核心资产，并把重点放在高成长领域之际。[nL3S0NL5R2]

根据文件，凤凰项目旨在尽力减弱降价的影响、减少赛诺菲在欧洲的生产并腾出现金。项目涉及范围包括位于欧洲的六个制造和分销地点，以及约2,600名员工，主要分布于法国、西班牙、意大利和德国。

文件显示，截至5月时，赛诺菲已经同潜在买家或投资合伙人雅培制药、Mylan、私募股权机构德州太平洋集团(TPG)与华平投资集团展开了谈判。

文件还表示，辉瑞(PFE.N)、大塚(4768.T)和Teva(TEVA.TA)不感兴趣，而公司阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)和葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)的谈判仍悬而未决。

CGT工会在声明中表示，计划引起法国政府对该文件的注意，并谴责被该工会称为赛诺菲“资本主义垄断游戏”的行为，以及保护当地就业。(完)

(编译 许娜/洪曦; 审校 徐文焰)

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