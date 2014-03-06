SAT考试2016年将进行重大改革

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透3月5日（记者 Jon Herskovitz） -美国大学录取新生广泛参考的SAT考试将从2016年起进行改革，写作将变为可选项，生僻词将不再出现，并取消答错题倒扣分。
美国大学委员会负责人David Coleman周三称，希望SAT考试更多地专注于学生在中学所学到的知识以及他们的分析能力。
“是时候承认SAT和ACT与中学脱钩了。”Coleman对记者称。ACT是另外一种美国大学录取新生广泛参考的标准化考试。
“研究表明，掌握数量更少、更为重要的内容比泛泛地了解很多知识更加重要。”
美国大学委员会的数据显示，每年有超过200万学生参加SAT考试。
新的SAT考试总分将从目前的2,400分改为1,600分，写作将变为选考项，单独记分。答错题倒扣四分之一分的制度将取消。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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