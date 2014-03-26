新卫星影像显示超过100个疑似马航客机残骸物体--马官员

路透吉隆坡3月26日 - 马来西亚代理交通部长Hishammuddin Hussein周三表示，新的卫星影像显示在南印度洋有100多个可能是马航失事客机残骸的物体。

Hishammuddin Hussein在记者会上表示，这些卫星影像是由法国公司Airbus Defence andSpace在3月23日摄得。

这是显示可能为马航MH370残骸的第四组卫星影像。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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