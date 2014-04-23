卫星图像显示朝鲜近期不太可能进行核试验--智库

美国智库周三表示，根据对卫星图像的评估，朝鲜不太可能已准备好在美国总统奥巴马出访亚洲之际进行核试验。韩国媒体周二援引韩国政府的话称，发现朝鲜地下核试验场的活动变得频繁，表明朝鲜可能准备再次进行核试验。美国约翰·霍普金斯大学的朝鲜分析网站''38North''则表示，通过对卫星图像的分析判断，尽管丰溪里的活动有所加剧，但并无迹象显示核试验近在眼前。图为朝鲜领导人金正恩的资料图片。路透