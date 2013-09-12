美研究所称朝鲜已重启宁边核反应堆

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透华盛顿9月11日 - 美国一家研究机构周三称，卫星图像显示朝鲜(北韩)已经重启宁边核设施中一座能制造武器级钚的核反应堆。
约翰·霍普金斯大学高等国际研究学院的美韩研究所称，一张8月31日拍摄的卫星图像显示，生产钚反应堆的蒸汽轮机和发电机所在位置附近，有一栋建筑有白色蒸汽排出。
“从蒸汽呈现的白色和排量看，可以推测发电系统就要启动了，表明反应堆正在或接近开始运转，”该研究所称。
报告还称，这处核反应堆一年能生产6公斤钚。
联合国国际原子能总署(IAEA)周三没有立即对此置评。
美国国务院东亚暨太平洋事务局的发言人拒绝对该报告置评，称因政策规定不能对情报事项发表评论，但其表示，朝鲜的“核计划仍然令人严重关切”。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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