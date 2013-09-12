美研究所称朝鲜已重启宁边核反应堆

路透华盛顿9月11日 - 美国一家研究机构周三称，卫星图像显示朝鲜(北韩)已经重启宁边核设施中一座能制造武器级钚的核反应堆。

约翰·霍普金斯大学高等国际研究学院的美韩研究所称，一张8月31日拍摄的卫星图像显示，生产钚反应堆的蒸汽轮机和发电机所在位置附近，有一栋建筑有白色蒸汽排出。

“从蒸汽呈现的白色和排量看，可以推测发电系统就要启动了，表明反应堆正在或接近开始运转，”该研究所称。

报告还称，这处核反应堆一年能生产6公斤钚。

联合国国际原子能总署(IAEA)周三没有立即对此置评。

美国国务院东亚暨太平洋事务局的发言人拒绝对该报告置评，称因政策规定不能对情报事项发表评论，但其表示，朝鲜的“核计划仍然令人严重关切”。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。