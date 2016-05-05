（更正）焦点：沙特首度对中国地方炼厂出售现货亚洲油市竞争进入新阶段(4月27日)

4月16日，卡塔尔多哈，沙特石油部长欧那密出席多哈会议后举行的新闻发布会。 REUTERS/NASEEM ZEITOON

(更正：小标“对于茶壶炼油厂是仗义之举”有误，应为“茶壶炼油厂得到爵位”)

路透新加坡4月27日 - 沙特对中国一地方炼厂出售现货，标志着亚洲油市龙头争夺战进入新阶段，并对竞争对手俄罗斯及伊朗释出强烈讯息：市占率之争已经开打。

全球最大石油出口商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)本月出售73万桶6月装运原油给山东京博石油化工有限公司，这是沙特阿美首度对所谓的“茶壶”炼厂出售现货。

沙特阿美通常通过签订一年以上合约出售原油，并根据官方售价(OSP)出货，较少进行现货交易。

尽管其有时出售现货船货，例如售予欧洲和印度炼厂，但这是第一次将现货售予一家中国的非国有炼厂，凸显了新的销售灵活性。

“为了涉足这一市场，沙特阿拉伯实质上正在显示出更多灵活性，因其在竞争市场份额。这显示出更具创造性和不太死板的营销策略，”新加坡Energy Aspects分析师Virendra Chauhan称。

一位了解情况的行业消息人士称，沙特阿美售予山东京博石油化工包括阿拉伯重质原油在内的一艘船货，较阿曼/迪拜指标价格有价差。

阿拉伯重质原油5月官方售价为每桶较阿曼/迪拜报价贴水3.65美元。

这船货已运出沙特阿美位于日本冲绳岛的储油仓库。

中国地方炼油厂大多是去年才刚刚获批进口原油，它们日益飙升的需求多数由俄罗斯满足，俄罗斯今年3月及2015年曾有四个月胜过沙特，位居中国最大石油供应国。

“对沙特而言，给茶壶炼油厂供应现货船货，表明该国想要对俄罗斯进行反击，俄罗斯是中国‘茶壶’炼油厂最主要的供应方，”一位与沙特和中国进口商做过交易的资深交易员称。

“而且是在告诉其他产油国，尤其是伊朗，沙特愿意为争夺亚洲市场份额打一场硬仗。”

**茶壶炼油厂得到爵位**

政府及油轮追踪数据显示，伊朗于1月摆脱制裁后，今年2月对亚洲四大石油进口国的出口同比增加24.6%，达到128万桶/日。

伊朗已将石油出口量从1月的每日略超过100万桶，提高至每日190万桶，并计划尽快将产量从每日约323万桶增加到制裁前的每日400万桶水平。

其他消息人士称，沙特阿美的行动是在测试能否与中国的地方炼厂开启长期合作关系。

“目前来说这是对地方炼厂购买兴趣及这些炼厂加工沙特原油技术能力的一次性考验，”了解沙特阿美营销策略的北京一位贸易官员称。

记者没有得到沙特阿美及山东京博石油化工的评论。

山东京博石化与沙特阿美达成的交易对一个地方炼厂来说是一个重大胜利，这些小炼厂通常缺乏签订国际长期合约所需的信用评级。

在这些炼厂进入市场后的几个月内有几宗交易未能达成，主要石油生产国把他们拒之门外。“此次交易让他们获得了沙特阿美的供应，”一位熟悉情况的消息人士称，“这对于茶壶炼厂就像是得到了骑士爵位。”

在供大于求的情况下，石油生产国仍在争夺买家。

一位油轮经纪称，“显然原油市场还在进行一场拉锯战。”(完)