独家：沙特将中断与伊朗的空中交通及贸易联系--沙特外交部长

路透利雅得1月4日 - 沙特阿拉伯与伊朗的裂痕周一扩大，沙特称将中断与伊朗的空中交通及贸易联系，并要求伊朗政府必须“像正常国家那样行事”，沙特才会恢复与伊朗的外交关系。

沙特外交部长Adel al-Jubeir在接受路透专访时说，伊朗政府要对紧张关系升级负责。沙特于上周六处决了什叶派教士Nimr al-Nimr，称他是恐怖分子。

Jubeir指责伊朗政府向阿拉伯国家派遣武装份子，并密谋在沙特及其海湾邻国国内发动袭击；他称沙特政府将对“伊朗的侵犯”做出回应。

“沙特方面并未导致局势升级。我们的行动都是回应性的。是伊朗人进入黎巴嫩，并派圣城旅和革命卫队前往叙利亚，”Jubeir说。

伊朗表示只是应叙利亚和伊拉克政府的要求派遣了军事顾问，否认在海湾国家有所图谋。

处决Nimr引起该地区什叶派穆斯林的抗议，伊朗抗议者袭击沙特驻德黑兰大使馆，放火并造成损失，导致沙特切断与伊朗的所有联系，令双方的对抗继续升级。

“我们也停止了往来伊朗的所有航空运输。我们将切断与伊朗的一切商务关系。我们还将禁止民众去伊朗旅行，”Jubeir称。

Jubeir还谴责伊朗当局是周末袭击大使馆的共犯，称沙特外交官看到伊朗安全部队进入使馆建筑物参与抢劫，而警方对于不只一次的援助请求置之不理。

伊朗为保护沙特大使馆采取的措施进行辩护，称正对事件进行调查，也逮捕了一些人。

在被问及伊朗需要采取那些行动，沙特才会考虑恢复外交关系时，Jubeir称德黑兰必须“尊重国际惯例和条约协定”，“像正常国家一样尊重邻国的领土完整”。(完)