沙特王子计划在全球选址建造最高楼

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透迪拜6月18日（记者 Mirna Sleiman） - 沙特王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔（Alwaleed bin Talal）表示，正在上海、莫斯科、伦敦和纽约等全球大型城市中物色最佳地点，建设高达一英里的摩天大楼。这将是迄今为止全球最高楼。
阿尔瓦利德正在邀请迪拜最大的房地产开发商Emaar PropertiesEMAR.DU与自己的投资公司Kingdom Holding4280.SE一道推进该项目。
“现在我们正在探讨和评估建造高达一英里（1600米）大楼的可能性，”他周一晚些时候在电话中对路透表示。
“我们还需要好的合作伙伴。我邀请了Emaar及其主席Mohammed Alabbar先生与我们合作，看看如何能够在世界上某个地方建造最终高达一英里的大楼。”
阿尔瓦利德没有透露项目若付诸实施将如何融资，以及何时可能完工。他表示建造成本尚未确定。
“我正在邀请全球主要城市，如上海、莫斯科、纽约、伦敦和中东地区城市，提供各自的方案。”
他表示，对建设全球最高楼有兴趣的国家需要提供有吸引力的融资条件、税收减免和其他政府支持措施。
行业专家表示，建造一英里高的摩天大楼将面临技术和设计上的挑战，比如如何向这个高度以经济的方式供水，但是这也并非没有可能。
这座大楼若最终建成，将超过世界上现有的最高楼、828米高的迪拜哈里发塔（Burj Khalifa），以及沙特城市吉达在建的千米高楼王国塔（Kingdom Tower）。
王国塔预计将耗资约46亿沙特里亚尔（12亿美元），将建有酒店、豪华公寓和购物中心等。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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