沙特部长访问拉美 引发三大产油国再度合作对抗美国联想

沙特阿拉伯石油部长欧那密2014年6月11日在维也纳出席OPEC会议的资料图片。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透11月4日 - 大约15年前，三大产油国达成秘密协定，以提振因危机而跌至每桶近10美元的油价。从马德里到坎昆，在一连串秘密会议中，沙特阿拉伯、委内瑞拉和墨西哥的部长级官员，将长达数月的争执暂搁一旁，敲定了减产计划。

本周，沙特阿拉伯石油部长欧那密将罕见地造访当年一起合作的另外两国。但是资深油市分析师认为，没有迹象显示它们正筹备另一次新的联手合作，尽管目前状况有些近似1990年代末期--油价结构性下降，而生产国之间爆发价格战的传闻甚嚣尘上。

最有可能的是，欧那密只是想解释沙特对油市的最新立场，传达一个严峻的讯息：所有产油大国都得准备渡过一段油价下跌时期，以设法拉慢最新对手的前进步伐，那就是美国。

“我认为欧那密将告诉委内瑞拉一个赤裸裸的事实--油价必须下降相当多，并且保持低位，”咨询机构PKVerleger总裁Philip K. Verleger表示，他曾担任美国前总统卡特(Jimmy Carter)的顾问。

自6月以来油价下跌了近30%，美国原油期货周一跌到每桶80美元下方，但主要石油生产国约20年前所经历的那种公开敌对和恐慌，目前基本上并不存在。就算欧那密是在为采取行动而寻求支持，但拉丁美洲产油国家正在努力维持产量，应该是他争取支持的最后选择。

“这次（出访）很大程度上是在透露一切照旧，没有任何恐慌。”渣打银行商品研究部的全球主管Paul Horsnell说道。

这些出访行动可能是一种先期的暗示，意味着这三个产油国在面对北美页岩及油砂快速崛起的威胁下，正在寻找共同的出手理由。过去，这三个国家为了向美国市场卖出重质油，彼此间竞争激烈。

“鉴于美国已经成为一个轻质油的主要生产国，现在出现了一些有趣变化和机遇，”加州大学的专家Amy Myers Jaffe说道。

**出席气候变化及天然气会议**

欧那密此行出访的目的表面上很温和：他将到委内瑞拉出席一场气候变化会议，在墨西哥出席一场天然气会议。欧那密向来是沙特参加全球气候讨论的特使，但他从2006年起即未曾访问过委内瑞拉。

但对于曾参与1990年代末期谈判的欧那密而言，这次出访也是一个向委内瑞拉解释沙特油价立场松动的机会。在OPEC成员国当中，委内瑞拉是油价收入最可能蒙受损失的国家之一。这或许是对未来更艰难对话的预先试探。

现在距离OPEC在维也纳召开大会不到四周，尚无迹象显示OPEC核心海湾成员国急于减产。部分分析师预期，如果OPEC没有减产，美国也没有大幅放慢生产页岩油的话，油价将继续跌到明年。

委内瑞拉及墨西哥官员拒绝说明石油官员之间是否将有直接会谈。

**艰困或友善的会谈？**

继沙特上月调降原油出口价格后，委内瑞拉官员就曾公开痛批价格战；部份人士将沙特降价视为该国策略转向扞卫其市场份额，而不惜牺牲全球油价。

但这波批评声浪迥异于1990年代末期两国公开交恶的情况，当时沙特因委内瑞拉产量超过OPEC配额而企图予以惩罚。如今委内瑞拉则力图维系石油产量于不坠。

“你目前若希望石油减产的话，委内瑞拉和墨西哥会是你最后要求的国家，”华盛顿Foreign Reports总裁Nathaniel Kern表示。

渣打银行的Horsnell表示，欧那密此行意味着目前价格战的论调言过其实。(完)

(编译 朱晓军/高琦/李婷仪/龚芳; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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