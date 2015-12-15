沙特宣布组建34国反恐军事联盟

据沙特国家通讯社SPA刊登的声明，沙特周二宣布组建有34个国家参加的伊斯兰军事联盟。声明称：“在此提到的国家决定组建由沙特为首的反恐军事联盟，联合行动中心设在利雅得，以协调和支持军事行动。”联合声明称有责任保护伊斯兰国家免受任何恐怖组织荼毒。该联盟成员国名单中不包括沙特的“宿敌”伊朗。路透