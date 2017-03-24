沙特与NYSE就沙特阿美IPO进行“认真讨论”--外长

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透华盛顿3月23日 - 沙特阿拉伯外长朱贝尔周四告诉福克斯新闻，沙特正与纽约证券交易所(NYSE)“认真讨论”，希望沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)也能在NYSE挂牌。
“我们的目标是设法在2018年某个时候完成IPO。我们和NYSE进行了 认真的讨论，希望NYSE成为沙特阿美IPO的交易所之一，我相信将会就财务面做出决定。”朱贝尔告诉福克斯新闻。(完)
(编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。