沙特与NYSE就沙特阿美IPO进行“认真讨论”--外长

路透华盛顿3月23日 - 沙特阿拉伯外长朱贝尔周四告诉福克斯新闻，沙特正与纽约证券交易所(NYSE)“认真讨论”，希望沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)也能在NYSE挂牌。

“我们的目标是设法在2018年某个时候完成IPO。我们和NYSE进行了 认真的讨论，希望NYSE成为沙特阿美IPO的交易所之一，我相信将会就财务面做出决定。”朱贝尔告诉福克斯新闻。(完)