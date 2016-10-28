焦点：沙特及中东油国竭尽心思争取中国地炼进口原油商机

路透迪拜/新加坡10月28日 - 在安哥拉、俄罗斯及其他产油国家逐步蚕食中国市场占有率后，全球石油出口龙头--沙特阿拉伯正在研究将原油销往中国的新办法，以现货价格及更宽松的支付条件提供更多船货。

自2015年年末首次有独立炼厂获批进口原油以来，独立炼厂今年已经改写中国石油行业面貌，占了中国原油进口的多数增幅。

这些新需求多数集中于非石油输出国组织(OPEC)的优质低硫原油，或是以远低于沙特定价的高硫品位原油，造成沙特国营石油公司沙特阿美难以守住市场占有率。

据熟悉情况的人士向路透透露，石油输出国组织(OPEC)海湾国家成员国能源部长本周告诉俄罗斯能源部长，沙特和海湾国家愿意将石油产量从峰值减少4%。

行业消息人士称，在油价低迷的情况下，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)无法长期保持高产量。

中东石油出口国发现，2016年对中国出口增速还不及其他国家增长的一半，为2012年以来最低，因沙特对华出口仅增长1%拖累了整体。

茶壶炼厂反而从安哥拉购买更多原油，这些原油含硫量低于多数中东石油，它们也增加了含硫更高但价格更低的委内瑞拉原油进口。

“现在是艰难时期，因为我们使用的含硫极高的重质原油是来自委内瑞拉的，所以没办法把中东油品加进去，”山东东明石化副总裁张留成称。

地方炼油企业，再加上中国石化(600028.SS)和中国石油(601857.SS)等大企业的购买量，中国今年的石油进口量创下纪录高点。据海关数据，中国9月石油进口量一举超过美国，成为全球石油第一大进口国。

**地方炼油企业的瓶颈**

较中东那些老卖家相比，一些新的卖主在交付方式、购买量和支付条款上提供更灵活的方式，中国这些地方炼油企业也愿意从后者购买石油。中东卖家通常靠签下长期合约来锁定客户。

一业内消息人士称，在年度合约中沙特阿美试图协商能维持长期合约模式，这样能大规模地卖油给中国独立炼厂组成的集团。

据第二消息人士称，不过除了能锁定长期合约外，沙特阿美在向地方炼油企业售油方面也展现了一些灵活性，比如在现货价格的基础上可以向炼厂出售少部分船货。

“沙特阿美不能光依靠中国那些大油企。”第二个消息人士说道。

沙特阿美未回复要求置评的电邮。

**储油设施扩张**

中东石油行业消息人士称，为了协助推动对中国新买家的供应，沙特阿美正扩大日本冲绳的储油空间，增幅接近三分之一。

沙特阿美自2011年起在冲绳储存石油，利用超级油轮送货至日本，然后向亚洲买家出售规模较小的船货。

今年4月，沙特阿美首度试探性地出售一批阿拉伯重油(Arabian Heavy)现货给中国一独立炼厂，从冲绳发货。

沙特同时打算在中国设立储油空间，两国今年稍早已经签署一份备忘录评估此事。

第三名行业人士表示，“普遍来说，要在中国及亚洲竞争...俄罗斯是用输油管供应原油，更加接近客户。”

“在中国拥有储油设施及扩大冲绳储油空间，就是一个强化竞争办法。”

沙特1-9月期间仍是中国最大的供应国，但就单月数据来看，沙特只有三个月登上最大供应国。

今年内俄罗斯和安哥拉拿下多数时间的领先地位，两国对中国的原油出口分别成长25%及18%。

沙特对中国原油销售从2007年的50万桶/日增加一倍至2011年的超过100万桶/日，但在那之后就没有太大成长。

“若中国需求持续增加，沙特产出能够跟上吗？为了保护市场份额，产油国供应必须随着需求增加。沙特做不到这点，”一名OPEC观察人士表示。

科威特、伊拉克以及阿联酋也都打算对中国冉冉兴起的茶壶炼厂扩大供油，但目前尚不清楚敲定了多少交易。

中国自中东进口原油图表：tmsnrt.rs/2eEXDkj

委内瑞拉原油价格与沙特重质油比较图表：tmsnrt.rs/2flFbzm

(完)