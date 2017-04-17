沙特能源大臣称讨论是否延长减产协议为时尚早--电视台

路透利雅得4月17日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周一表示，石油输出国组织(OPEC)国家和非OPEC国家之间的减产协议执行力度非常高，执行率超过100%，但讨论是否延长减产协议还为时过早。

法利赫在一次再生能源投资会议的间隙对Al-Arabiya电视台称，OPEC内部对于稳定油市有共识，产油国将采取一切必要措施达成这个目标，不论是需要六个月还是更长时间。

但他坚称，讨论是否有必要在6月之后延长减产协议还为时过早。

法力赫对Arabiya电视台表示，产油国将观察未来两年油市情况，将谨慎做出是否延长减产协议的决定。(完)