沙特能源大臣称讨论是否延长减产协议为时尚早--电视台

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透利雅得4月17日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周一表示，石油输出国组织(OPEC)国家和非OPEC国家之间的减产协议执行力度非常高，执行率超过100%，但讨论是否延长减产协议还为时过早。
法利赫在一次再生能源投资会议的间隙对Al-Arabiya电视台称，OPEC内部对于稳定油市有共识，产油国将采取一切必要措施达成这个目标，不论是需要六个月还是更长时间。
但他坚称，讨论是否有必要在6月之后延长减产协议还为时过早。
法力赫对Arabiya电视台表示，产油国将观察未来两年油市情况，将谨慎做出是否延长减产协议的决定。(完)
(编译 王洋/王琛；审校 张明钧/刘秀红)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。