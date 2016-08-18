独家：沙特暗示冻产磋商前该国原油产量可能增至纪录新高－消息

路透莫斯科/迪拜8月17日 - 沙特对外发出信号，该国8月石油产量可能将升至纪录新高，取代俄罗斯成为全球最大石油生产国，同时沙特也做好了下个月就全球石油产量冻结协议进行艰苦谈判的准备。

石油行业消息人士称，为应对国内季节性需求增长以及出口需求的上升，沙特继上半年维持产量稳定后从6月就开始增产。目前该国已经是全球最大的石油出口国。

消息人士称，为支撑油价，预计石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月恢复冻产协议的磋商，产量增加将为沙特在谈判中争取更多筹码。

沙特显然希望油价上涨，但也认为磋商中最大的障碍在于供应冻结的水平。

不过，一些分析师称，谈判策略若过于强硬，也可能让利雅得方面事与愿违。

“沙特本身也是除西方解除对伊朗制裁之外，令石油供应增加的一个主要原因；因此，沙特说服其他国家加入集体行动计划的难度很大，”Petromatrix分析师Olivier Jakob研究报告称。

沙特6月的日产量为1,055万桶，7月提高至1,067万桶，为历史最高水平。

目前消息人士预估本月沙特的原油供应料再升至纪录高点，因内部与外部需求看来相当稳健。

一位OPEC以外的消息人士称，沙特正悄悄告诉市场，8月日产量可能提高至1,080-1,090万桶。

沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)上周试图就沙特在市场供应过剩的情况下仍于7月增产的原因作出澄清。他在声明中表示，是因为国内季节性需求升高，及全球客户要求提供更多石油。

“尽管市场空头气氛弥漫，但我认为我们的原油在全球多数地区仍有强劲需求，尤其是OPEC以外的石油供应快速减少、供应短缺加剧，且有迹象显示全球需求仍然强劲，”他对沙特国家通讯社SPA表示。

据SPA报导，7月沙特对市场的原油供应量为1,075万桶/日，高于实际产量，因沙特增加库存出货量。

油价从2014年中期每桶115美元的高位，跌至1月的每桶27美元，冲击包括沙特在内的全球石油出口国，导致沙特录得创纪录的财政赤字。

此前，通过冻结产量在1月水平以支撑油价的努力4月失败，因沙特表示，希望包括伊朗在内的所有产油国都参加这一行动。

但自4月任命法力赫担任石油部长以来，沙特对伊朗的立场趋于软化。

OPEC消息人士表示，该机构下月与非OPEC产油国在阿尔及利亚开会时，或许将重新就冻产进行协商，沙特似乎希望提振油价。

1月首次提出冻产想法时，沙特产量为每日1,020万桶。

提高产量的并非只有沙特。

伊朗石油部长尚甘尼上周在议会表示，希望五年内该国日产量升至460万桶，远超过当前的360万桶以及制裁前的380-400万桶水平。

OPEC第二大产油国伊拉克4月表示将支持冻产协议，此后也就开发大型油田与大型油企达成新的合约条款，这将使其明年产出进一步提高35万桶/日。

俄罗斯也暗示其不再非常希望就冻产展开对话，将继续提高产量。俄罗斯4月时曾准备冻产，2001年以来首次与OPEC开展协调行动。

俄罗斯目前产量接近纪录高位达到每日1,085万桶，俄罗斯官方预计明年产出还会小幅增加。(完)