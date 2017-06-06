香港《经济日报》：沙特反恐舞剑 美国志在伊朗

巴克莱报告称美元的五年超级周期已经结束
路透伦敦6月22日 - 英国巴克莱银行的策略师周四在一份报告中称，虽然美国升息可能会在未来18个月推高美元，但美元自2012年以来的多年涨势看来已经结束。
（6月6日社评）
沙特阿拉伯等七国昨先后宣布跟卡塔尔断交，并实施海陆空封锁，虽说因对方资助恐怖组织，但明显是配合美国新政策，借反恐来反伊朗，相信这只是第一击，中东变数横生。
沙特、阿联酋、巴林、埃及、也门、利比亚及马尔代夫突出手对付卡塔尔，原因是卡塔尔资助穆斯林兄弟会、哈马斯、阿尔盖达、「伊斯兰国」等恐怖组织，看似大义凛然，实质是贼喊捉贼。全球有61个组织被美国定性为恐怖组织，当中大部分是沙特资助的逊尼派组织。
沙特突然对卡塔尔重拳出击，底因应有二。最重要的是美国总统特朗普要推翻奥巴马的中东政策，尤其要重新对付伊朗。特朗普上台后首个外访国家是沙特，而非传统盟友，目的是藉此将中东游戏规则推倒重来，再次拉拢沙特来掣肘伊朗。
特朗普点名指伊朗是全球最大恐怖主义资助国，威胁中东稳定。卡塔尔因资助或窝藏与伊朗有关的什叶派哈马斯及真主党组织，透过打击他们，变相削弱伊朗在中东的影响力。故美军虽在卡塔尔拥有中东最大空军基地，仍默许沙特在他到访不久后即打压卡塔尔，无非项庄舞剑，志在伊朗。
其二，沙特也有自己的考量，就是敲打卡塔尔，迫其知所进退。卡塔尔是中东莞尔小国，近年在中东问题上多次跟区内大国唱对台戏，挑战沙特的地位。例如沙特和阿联酋将穆斯林兄弟会列为非法组织，但卡塔尔却支持兄弟会的埃及总统穆尔西，令彼此关系恶化。加上卡塔尔国营通讯社两周前竟在网站大赞伊朗，是稳定区内的大国，即使当局其后宣称是黑客黑入通讯社，都无法扑熄多国怒火。
此外，卡塔尔成立的半岛电视台，成了阿拉伯世界最有影响力的媒体，在「阿拉伯之春」时散播以人民力量推翻暴君的言论，威胁到阿拉伯王室的威权统治。
七国跟卡塔尔断交消息传出后，油价先升后跌，布兰特原油期货价格一度升1.6%，之后倒跌0.94%。这皆因卡塔尔石油蕴藏量全球排14，供油少，对原油市场冲击不大。
惟油价的变数已大升，因事件背后是美国的中东政策已变，是次应只是特朗普的牛刀小试第一击，美国很可能仍有招数待出，而沙特更会伺机再动，伊朗亦不会任由宰割，届时会否影响石油运输和生产？地缘政治会否因而大为紧张？在在难以逆料。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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