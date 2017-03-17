中国与沙特签署总金额达650亿美元的多项协议（更新版）

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
（新增更多内容）
路透北京3月16日 - 沙特阿拉伯国王萨勒曼到访北京，周四出席了总额达650亿美元的多项协议签字仪式。作为全球最大石油出口国的沙特，希望加强与全球第二大经济体中国之间的关系。
其中包括沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)与中国北方工业公司(Norinco)签署了的一项谅解备忘录，希望在中国建造炼油厂和石化厂。
沙特基础工业公司(SABIC)2010.SE和中国石油化工股份有限公司(0386.HK)也同意在中国和沙特开发石化项目。
萨勒曼正在亚洲进行为期一个月的访问。本次出访旨在推销在沙特的投资机会，包括沙特阿美的股权出售。
沙特寻求主要通过与中国的三大国有油企合作，增加对中国的石油出口。去年俄罗斯超过沙特，成为中国的最大原油供应国。
除了两国政府间的谅解备忘录，两国企业还签署了21项协议，包括从探索在石油和石化厂进行投资、到电子商务、以及可再生能源市场上的合作等。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。