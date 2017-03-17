中国与沙特签署总金额达650亿美元的多项协议（更新版）

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路透北京3月16日 - 沙特阿拉伯国王萨勒曼到访北京，周四出席了总额达650亿美元的多项协议签字仪式。作为全球最大石油出口国的沙特，希望加强与全球第二大经济体中国之间的关系。

其中包括沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)与中国北方工业公司(Norinco)签署了的一项谅解备忘录，希望在中国建造炼油厂和石化厂。

沙特基础工业公司(SABIC)2010.SE和中国石油化工股份有限公司(0386.HK)也同意在中国和沙特开发石化项目。

萨勒曼正在亚洲进行为期一个月的访问。本次出访旨在推销在沙特的投资机会，包括沙特阿美的股权出售。

沙特寻求主要通过与中国的三大国有油企合作，增加对中国的石油出口。去年俄罗斯超过沙特，成为中国的最大原油供应国。

除了两国政府间的谅解备忘录，两国企业还签署了21项协议，包括从探索在石油和石化厂进行投资、到电子商务、以及可再生能源市场上的合作等。(完)