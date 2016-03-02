独家：沙特向银行发出邀请讨论重大贷款事宜--消息人士

路透迪拜3月2日 - 据知晓内情的消息人士周三称，沙特阿拉伯已邀请一些银行讨论向该国提供一笔重大国际贷款事宜，该贷款总额可能在100亿美元左右，这是十多年来沙特政府首次发起大规模海外借款。

消息人士称，沙特政府已经向银行发出讨论上述美元贷款事宜的邀请。由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。

上述邀请并未说明贷款具体规模，但消息人士称其认为可能约为100亿美元、也有可能更多。

记者周三在工作时间外致电沙特财政部和央行，均未得到回应。

上述邀请表明，这个世界第一大石油出口国在全球原油价格重挫后，国家财政压力与日俱增。沙特政府去年的预算赤字达到近1,000亿美元的创纪录水平。

油价在2014年中开始挫跌之前，沙特就已积极偿还政府债务；尽管有一些政府相关的企业在海外发行债券，政府则没有这么做。

然如今沙特政府被迫转向海外资本市场为其部分赤字融资。其在国内举债已开始导致本地银行体系的流动性趋紧，并推高市场利率。

银行业者相信许多金融机构将会愿意向沙特放款，因其债务偏低且又有庞大的石油储量。但其可能必须支付比18个月前更高的利息。

本月稍早，标普将沙特的长期主权信贷评等调降两个级距至“A-”。其他两个主要信评公司则仍给予沙特较高的评等。

消息人士表示，沙特最快可能今年在国际间进行发债，在挑选主办银行时，那些参与贷款事宜的银行最有可能雀屏中选。

海湾阿拉伯石油出口国的政府和企业，今年料将大幅增加其国际借款，因其透过国内举债为自己融资的能力已达极限。

卡塔尔在1月时获得了55亿美元的五年期国际贷款，不过少于原先设想的最多100亿美元，显然是因为银行要求偏高的利率。

大约同时，阿曼政府透过国际贷款借得了10亿美元。(完)