沙特称所有产油国都“同意”将减产协议延长九个月--彭博

路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。

“我们认为所有人都同意了，”沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在利雅德接受彭博电视访问时表示，“与我交谈过的所有人都称延长九个月是个明智抉择。”(完)