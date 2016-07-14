沙特能源部长的言论表露其支撑油价的意愿--OPEC代表

路透伦敦7月13日 - 石油输出国组织(OPEC)代表称，最大出口国沙特的语气有所改变，似有想支撑市场的迹象--目前仅止于口头上发力。两年前沙特带领OPEC弃守了支持油价的历史使命。

今年接替欧那密、担任沙特能源、工业和矿产资源大臣的法力赫(Khalid al-Falih)对德国商报表示，油价必须超过每桶50美元，油市才能达到一个长期而言的平衡状态。

当然，还没有迹象显示沙特的政策真正出现转变，该国也没有减产以支撑油价。实际上沙特还对OPEC称，该国6月提高了产量，距离一年前的纪录高位仅一步之遥。

但OPEC内部人士称，法力赫这次以及上月发表的言论与沙特石油部门官员之前的表态相矛盾。根据法力赫上月的说法，沙特可能会重新扮演起平衡油市供需的角色。

“这代表沙特立场出现转变，”一位来自主要中东产油国的OPEC代表谈及法力赫的言论时说，“以前，他们并不提及他们希望的价格区间。”

“他们希望价格更高，但想要个合适的价格。”

沙特石油业消息人士5月表示，沙特无意很快重返减产以支撑油价的旧模式。欧那密此前经常说价格由市场决定，并且不说明偏好的价格区间如何。

法力赫对德国商报称，理想油价位于50美元至100美元之间的某个水准。

OPEC除海湾国家之外的成员国代表，将法力赫的言论视为沙特想要油市更强劲的一个信号。

“这是一个迹象，”另一位OPEC代表表示，“这是生产成本和预算需求的作用吗？”

自2014年11月政策转变加速油价下跌以来，OPEC国家石油收入锐降。油价曾在1月触及每桶近27美元的12年低点，目前接近48美元，是两年前水准的一半。

另一位来自OPEC成员国的代表则受到这位沙特石油部长讲话的激励。该国希望OPEC加大努力以支持油价。

“可以肯定的是，只有油价适当才会带来足够的投资以避免供应短缺，才能使未来几年油价上涨，”这位代表称。

“因此让我们作出最好的预期。好在沙特认识到了这一点，但石油出口国已蒙受了巨大损失。”(完)