沙特能源部长称油市基本面朝向正确方向--中东日报

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透迪拜6月19日 - 伦敦的中东日报(Asharq al-Awsat)周一报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)称，市场基本面走在正确方向，但市场恢复平衡需要时间。
“我认为，市场基本面走在正确的方向，但鉴于过去几年库存严重过剩，减产举措需要一些时间才能产生效果，”他在接受该报专访时表示。
他说，4月和5月OPEC减产协议的执行率高于100%。
法力赫称，希望利比亚回到完全应得的正常产量水准。
“迫使利比亚放慢恢复产量的步伐，这样做不合适，”他表示。(完)
(编译 李爽/艾茂林; 审校 蔡美珍/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。