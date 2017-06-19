沙特能源部长称油市基本面朝向正确方向--中东日报

路透迪拜6月19日 - 伦敦的中东日报(Asharq al-Awsat)周一报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)称，市场基本面走在正确方向，但市场恢复平衡需要时间。

“我认为，市场基本面走在正确的方向，但鉴于过去几年库存严重过剩，减产举措需要一些时间才能产生效果，”他在接受该报专访时表示。

他说，4月和5月OPEC减产协议的执行率高于100%。

法力赫称，希望利比亚回到完全应得的正常产量水准。

“迫使利比亚放慢恢复产量的步伐，这样做不合适，”他表示。(完)