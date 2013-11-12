《KEMP专栏》沙特需及早调整政策应对挑战，避免“完美风暴”

**压力测试**

IMF指出，油价降低、出口减少、或两者同时发生，仍是沙特金融的最大风险。

“美加的非传统石油料将增产、以及伊拉克和利比亚恢复生产，对沙特石油生产造成的冲击可能大于预期...也可能造成油价更大幅度的下跌，”IMF表示。

虽然沙特过去20年来努力使经济多元化，石油仍占出口收入的80%和预算岁入的90%。

IMF盛赞沙特当局降低支出的短期波动性以及稳健的预算等措施。

然而根据IMF数据，沙特需要每桶80美元以上的价格才能维持预算平衡，这个预算平衡价格过去五年来每桶增长近50美元。

实际上，沙特的政策依赖于持续的高油价和高产量。但这两点都无法得到保障，而且沙特的决策者也深深意识到这些。

在对沙特的风险评估模型中，IMF认为油价(或产量)大幅持续下跌是一个低概率高风险事件。

IMF模拟了两个油价下跌的场景，并断定即便不调整支出，沙特的金融储备能够维持到2021-2025年，这是个非常可观的安全系数。

通过降低贸易差额，沙特可以承受相当长一段时间石油收入减少。但要测试着个缓冲实力的风险很高，因为就算这些缓冲能够撑上好些时间，信心很早就会开始溃散。

**经济多元化**

沙特面临的挑战在于，一方面要实现长期以来承诺的经济多元化，另一方面还要将能源价格上涨对社会贫穷人口的冲击降至最低。

沙特国民的失业率已经高达12%，未来10年随着人口结构变化可能还会增加160-200万需要就业的人口。

“在就业市场上，沙特人主要在公共部门就业，而其他族裔人口主要在民营部门，”IMF指出。

决策者正在通过改善教育来提高沙特人在就业市场的竞争力，“目标是提高沙特工人的生产效率，以及他们获得收入较高的民营部门工作的能力”。

此外，当局还精心制定了就业配额以及民营部门沙特人实质最低工资等政策，以促进民营部门的招聘。

但问题在于，在沙特经济需要进行重大结构性改革之际，沙特领导人需要展现出优异的领导力才能应对其他产油国发起的有力竞争，以及国内能源消费增长的问题。(完)