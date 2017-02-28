独家：沙特希望今年油价升至60美元左右--消息人士

欧股受希腊达成债务协议带动收高 但零售股续跌
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透迪拜/伦敦2月28日 - 石油输出国组织(OPEC)国家及石油行业的五名消息人士称，沙特阿拉伯希望今年原油价格升至每桶60美元左右。
消息人士表示，沙特和阿联酋、科威特及卡塔尔等其他波斯湾产油国认为，这个价位可鼓励新油田投资、但又不会导致美国页岩油产量跳增的水准。
自去年底达成协议以来，原油价格已回升逾14%；尽管OPEC和非OPEC产油国对减产协议的执行率创纪录高位，油价仍然只在每桶约56美元交投。
但沙特和其他波斯湾OPEC盟国私下希望提高执行率，因为低油价已使其财政承压，并引发对未来出现供应短缺的疑虑。
然而他们也不希望油价升得过高，从而激励美国页岩油生产商再度增产。
“它们(沙特)希望今年底前看到油价到60美元。这个水准有利(石油)投资。”波斯湾石油业一知情人士称。
另一名非波斯湾行业消息人士表示，“OPEC、特别是沙特希望油价较高”不只是考量到投资，还是因为沙特寻求释出沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的部分股权进行公司首次公开发行(IPO)。
“一般来说，今年约60美元的油价是适合的。60美元不会鼓励页岩油大量增产。”OPEC一消息人士并称，页岩油产量今年料增加约30万桶/日。
**页岩油产量将被市场消化**
另一位OPEC消息人士说，虽然科技在发展，但从这轮油价下跌中幸存下来的页岩油生产商可能保持谨慎，不会对油价变化做出迅速反应。
第三位OPEC消息人士说，由于供应过剩问题依然存在，今年很难看到油价会升至每桶60美元或更高。
这位消息人士还说，即便页岩油产量增加30万桶/日，但如果是在冬季需求高峰时期增加，市场也能够将其消化。
“关键是时机问题。如果这发生在市场普遍预计的第四季，则其影响将是可控的，能够被市场消化，”该消息人士说。
这位海湾产油国石油行业的消息人士说，OPEC和非OPEC国家可能会延长限产协议，因为若重新回到随心所欲生产原油的政策，可能导致油价再度崩跌，市场重新陷入震荡。
“如果我们重新开始竞相增产，那么我们的所有努力都将付诸东流，油价将再度下滑，”该消息人士说。(完)
(编译 张若琪/汪红英；审校 高琦)
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。