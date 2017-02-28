独家：沙特希望今年油价升至60美元左右--消息人士

路透迪拜/伦敦2月28日 - 石油输出国组织(OPEC)国家及石油行业的五名消息人士称，沙特阿拉伯希望今年原油价格升至每桶60美元左右。

消息人士表示，沙特和阿联酋、科威特及卡塔尔等其他波斯湾产油国认为，这个价位可鼓励新油田投资、但又不会导致美国页岩油产量跳增的水准。

自去年底达成协议以来，原油价格已回升逾14%；尽管OPEC和非OPEC产油国对减产协议的执行率创纪录高位，油价仍然只在每桶约56美元交投。

但沙特和其他波斯湾OPEC盟国私下希望提高执行率，因为低油价已使其财政承压，并引发对未来出现供应短缺的疑虑。

然而他们也不希望油价升得过高，从而激励美国页岩油生产商再度增产。

“它们(沙特)希望今年底前看到油价到60美元。这个水准有利(石油)投资。”波斯湾石油业一知情人士称。

另一名非波斯湾行业消息人士表示，“OPEC、特别是沙特希望油价较高”不只是考量到投资，还是因为沙特寻求释出沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的部分股权进行公司首次公开发行(IPO)。

“一般来说，今年约60美元的油价是适合的。60美元不会鼓励页岩油大量增产。”OPEC一消息人士并称，页岩油产量今年料增加约30万桶/日。

**页岩油产量将被市场消化**

另一位OPEC消息人士说，虽然科技在发展，但从这轮油价下跌中幸存下来的页岩油生产商可能保持谨慎，不会对油价变化做出迅速反应。

第三位OPEC消息人士说，由于供应过剩问题依然存在，今年很难看到油价会升至每桶60美元或更高。

这位消息人士还说，即便页岩油产量增加30万桶/日，但如果是在冬季需求高峰时期增加，市场也能够将其消化。

“关键是时机问题。如果这发生在市场普遍预计的第四季，则其影响将是可控的，能够被市场消化，”该消息人士说。

这位海湾产油国石油行业的消息人士说，OPEC和非OPEC国家可能会延长限产协议，因为若重新回到随心所欲生产原油的政策，可能导致油价再度崩跌，市场重新陷入震荡。

“如果我们重新开始竞相增产，那么我们的所有努力都将付诸东流，油价将再度下滑，”该消息人士说。(完)