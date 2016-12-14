沙特能源部长称减产协议的影响需几个月时间才能体现

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透达曼12月14日 - 沙特能源部长法力赫周三表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成限产协议后，油市需要一些时间才会复苏。
“我们预计从基本面来看，协议的影响需要几个月的时间才会在市场上反应出来，”法力赫在一次活动期间对记者表示。
“OPEC与非OPEC产油国达成减产协议前所未见，之后将高度遵守承诺，我们将在2017年将在供需面和供应过剩缓解方面看到效果，”法力赫说。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。