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国际财经 | 2016年 12月 14日 星期三 17:29 BJT

沙特能源部长称减产协议的影响需几个月时间才能体现

路透达曼12月14日 - 沙特能源部长法力赫周三表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成限产协议后，油市需要一些时间才会复苏。

“我们预计从基本面来看，协议的影响需要几个月的时间才会在市场上反应出来，”法力赫在一次活动期间对记者表示。

“OPEC与非OPEC产油国达成减产协议前所未见，之后将高度遵守承诺，我们将在2017年将在供需面和供应过剩缓解方面看到效果，”法力赫说。(完)

(编译 李爽 审校 高琦)

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