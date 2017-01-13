焦点：沙特石油产量削减至两年最低 并承诺进一步减产

路透阿布扎比1月12日 - 沙特能源部长法力赫周四称，沙特已经将石油产量削减至近两年最低水平。这个世界最大的石油出口国正在带领石油输出国组织(OPEC)努力化解全球石油供应过剩问题和抬高油价。

法力赫称，沙特的石油日产量已经降至1,000万桶之下，减产幅度超过其在OPEC与非OPEC国家所达成的全球减产协议中所做的承诺。

上一次沙特石油产量处于如此低的水平是在2015年2月，当时该国为打击美国页岩油生产商开始大幅提高产量，实际上成了石油价格长期崩溃的。

法力赫在出席大西洋理事会全球能源论坛(Atlantic Council Global Energy Forum)时称，当前的日产量“不是大幅低于”1,000桶，沙特计划2月份进一步减产。

这意味着沙特减产幅度已经超过了去年末它在全球协议中同意的486,000桶/日。该协议的目的是要削减产量并遏制油价下跌。

法力赫也表示，预期油市将在两到三年内收紧，受助于去年底OPEC与非OPEC产油国达成的限产协议。

“我们朝着油市再平衡的方向前进已有一段时日，”法力赫称。

“更好的是，近期OPEC内部及外部的产量协议，将加快再平衡的速度。我有信心这些协议将能稳定全球市场。”

法力赫预估今年石油需求将增长逾100万桶/日。

“我相信，25个国家限产以及需求同时增长，将继续平衡市场，油价将做出相应的反应，”他表示。

**页岩油不足为虑**

法力赫同时表示，成本较高的页岩油未来产出可能随着油价上涨而增加，但这并非油市的重大担忧。

“我不会担心页岩油这单一的问题...未来数年市场规模逼近1亿桶/日之际，我相信这部分供应将会被市场所吸收。”

法力赫说他并没有特定的油价目标，但在同一活动中伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)向记者表示，伊拉克希望见到油价来到每桶65美元左右。

2222GMT，布兰特原油上涨1.83%至每桶56.11美元。(完)