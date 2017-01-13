焦点：沙特石油产量削减至两年最低 并承诺进一步减产

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透阿布扎比1月12日 - 沙特能源部长法力赫周四称，沙特已经将石油产量削减至近两年最低水平。这个世界最大的石油出口国正在带领石油输出国组织(OPEC)努力化解全球石油供应过剩问题和抬高油价。
法力赫称，沙特的石油日产量已经降至1,000万桶之下，减产幅度超过其在OPEC与非OPEC国家所达成的全球减产协议中所做的承诺。
上一次沙特石油产量处于如此低的水平是在2015年2月，当时该国为打击美国页岩油生产商开始大幅提高产量，实际上成了石油价格长期崩溃的。
法力赫在出席大西洋理事会全球能源论坛(Atlantic Council Global Energy Forum)时称，当前的日产量“不是大幅低于”1,000桶，沙特计划2月份进一步减产。
这意味着沙特减产幅度已经超过了去年末它在全球协议中同意的486,000桶/日。该协议的目的是要削减产量并遏制油价下跌。
法力赫也表示，预期油市将在两到三年内收紧，受助于去年底OPEC与非OPEC产油国达成的限产协议。
“我们朝着油市再平衡的方向前进已有一段时日，”法力赫称。
“更好的是，近期OPEC内部及外部的产量协议，将加快再平衡的速度。我有信心这些协议将能稳定全球市场。”
法力赫预估今年石油需求将增长逾100万桶/日。
“我相信，25个国家限产以及需求同时增长，将继续平衡市场，油价将做出相应的反应，”他表示。
**页岩油不足为虑**
法力赫同时表示，成本较高的页岩油未来产出可能随着油价上涨而增加，但这并非油市的重大担忧。
“我不会担心页岩油这单一的问题...未来数年市场规模逼近1亿桶/日之际，我相信这部分供应将会被市场所吸收。”
法力赫说他并没有特定的油价目标，但在同一活动中伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)向记者表示，伊拉克希望见到油价来到每桶65美元左右。
2222GMT，布兰特原油上涨1.83%至每桶56.11美元。(完)
(编译 孙国玉/陈宗琦/张明钧; 审校 张涛/张荻)
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路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。