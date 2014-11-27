综述：沙特说服OPEC保持产量不变 称小不忍则乱大谋

11月27日，维也纳OPEC总部，沙特石油部长欧那密在OPEC部长会议前与记者交谈。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透维也纳11月27日 - 石油输出国组织(OPEC)周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。这可能导致油价继续狂泻。

指标布兰特原油期货LCOc1暴跌逾6美元，至每桶71.25美元，因沙特对如何才能促使其考虑减产三缄其口，令人担忧未来数月全球供应过剩的局面将不断加剧。

OPEC会后发布的声明并未提及将会举行特别会议，也未要求成员国停止超额生产，周四的决定表明OPEC的政策发生了重大转变，不再像过去那样设法捍卫油价。

今天会议的结果实际上意味着，一场OPEC和非OPEC产油国抢夺市场份额的大战已经打响。美国页岩油热潮的兴起，以及中国和欧洲成长放缓已经拖累油价自6月以来重挫了约三分之一。

沙特油长欧那密称，“这一个很棒的决定”。在持续了五小时的会议结束后他面带微笑走出了会场。

在被问及OPEC是不是决定不减产，且不推翻现有的产量政策时，他回答说：“没错”。

委内瑞拉外长Rafael Ramirez离开会场时难掩愤怒，他拒绝对会议结果置评。

海湾富裕国家已明确表示，他们准备接受低油价，而低油价已使委内瑞拉和伊朗等OPEC成员国的经济受创，他们纷纷向该组织施压，要求减产以稳定市场，同时缓解其预算压力。但这些国家有无法承担自行减产所带来的后果。

价格战还会给主要非OPEC产油国俄罗斯的经济造成重大伤害。俄罗斯已经因支持叙利亚总统阿萨德与沙特发生了冲突。另外，西方国家因乌克兰问题对俄罗斯进行的制裁已经使该国经济举步维艰，俄罗斯需要油价保持在100美元水平才能实现预算平衡。

OPEC产油量占全球石油总产量的三分之一。

如果OPEC单方面减产，而其他产油国并不采取相应的行动，其市场份额将进一步减少，其中北美页岩油生产国已经蚕食掉了该组织的部分市场份额。

海湾产油国拥有巨额外汇储备，他们有能力在一段时间内经受住份额战导致的油价进一步下滑所产生的冲击。而那些家底薄弱的成员国，就只能咬牙挺住了。

科威特石油部长Ali Saleh al-Omair曾表示，无论油价是60、80还是100美元，OPEC都必须接受。伊拉克油长Adel Abdel Mehdi也曾表示，他预计油价将在65-70美元筑底。

由于生产成本较高，价格战可能会削弱部分未来页岩油项目的竞争力，从而缓解OPEC的长期竞争压力。

“我们将今日的结果解读为，沙特说服其他成员国接受了这样的观点，即要想油价在未来数年持稳在80美元之上，短期需要走低，60美元为底部，”Petromatrix的咨询师Olivier Jakob表示。

“换句话说，油价短期走低，以迫使美国页岩油项目开发放缓是符合OPEC成员国的利益的，”他补充说。

北美页岩油热潮搞得很多OPEC成员国有些措手不及。

“美国的石油生产造成的影响非常非常坏，我是说，从环境和气候改变的角度来看，”委内瑞拉外长Ramirez说，他是该国在OPEC的代表。

OPEC决定在明年6月5日举行下一次会议。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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