沙特称切断与卡塔尔的关系 称此举是为了防范恐怖主义

路透迪拜6月5日 - 沙特阿拉伯周一断绝与卡塔尔的外交关系，并切断两国之间的全部陆海空联系，称此举是为了保护本国免受恐怖主义与极端主义的损害。

官方通讯社援引一名官方消息人士称，“从行使国际法保证的主权权利以及保护国家安全免受恐怖主义和极端主义的危险出发”，沙特已决定断绝与卡塔尔的外交与领事关系。

沙特切断了两国之间的全部陆海空联系，“敦促所有兄弟国家与公司采取同样行动。”(完)