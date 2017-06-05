沙特称切断与卡塔尔的关系 称此举是为了防范恐怖主义

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透迪拜6月5日 - 沙特阿拉伯周一断绝与卡塔尔的外交关系，并切断两国之间的全部陆海空联系，称此举是为了保护本国免受恐怖主义与极端主义的损害。
官方通讯社援引一名官方消息人士称，“从行使国际法保证的主权权利以及保护国家安全免受恐怖主义和极端主义的危险出发”，沙特已决定断绝与卡塔尔的外交与领事关系。
沙特切断了两国之间的全部陆海空联系，“敦促所有兄弟国家与公司采取同样行动。”(完)
(编译 张涛；审校 李春喜)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。