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国际财经 | 2017年 3月 8日 星期三 10:14 BJT

沙特和俄罗斯对全球减产执行情况感到满意--能源部长

路透休斯敦3月7日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国周二称，到目前为止的减产结果达到了预期，并保证已经很高的执行率还会上升。

沙特能源部长法力赫称，总减产量已超过150万桶/日。他还表示，该结果已超过偏低的市场预期。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，减产努力“令人满意”，并称他已与沙特讨论了减产执行情况以及对页岩油生产商的影响。(完)

(编译 汪红英；审校 陈宗琦)

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