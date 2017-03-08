沙特和俄罗斯对全球减产执行情况感到满意--能源部长

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透休斯敦3月7日 - 石油输出国组织(OPEC)成员国周二称，到目前为止的减产结果达到了预期，并保证已经很高的执行率还会上升。
沙特能源部长法力赫称，总减产量已超过150万桶/日。他还表示，该结果已超过偏低的市场预期。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，减产努力“令人满意”，并称他已与沙特讨论了减产执行情况以及对页岩油生产商的影响。(完)
(编译 汪红英；审校 陈宗琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。