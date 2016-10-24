沙特寄望与俄罗斯等非OPEC国家加强合作 稳定油市

路透利雅得10月23日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周日表示，已邀请俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)与波斯湾阿拉伯各国同行在利雅得会晤，加强与非石油输出国组织(OPEC)国家合作稳定油市。

“俄罗斯是全球最大产油国之一...也是对油市稳定具有影响力的国家之一，”法力赫在由六国组成的海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)揭幕会议上表示。

法力赫说，诺瓦克已愉快地接受邀请，“这是真心继续与石油输出国配合与协作、加强油市稳定的明确表示。”

诺瓦克周五称，将带着“一些”建议去利雅得出席会议。

“上月的阿尔及利亚会议在推动产油国与消费国之间的合作方面取得了成功，而且OPEC国家与非OPEC国家的专家们就油市问题进行了重要讨论，”法力赫表示，并呼吁海湾各国作为一个整体要共同努力。

法力赫还表示，低油价环境已导致投资下降，未来可能造成供应短缺，并对全球经济产生不利影响。(完)