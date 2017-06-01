《焦点》“爱的合作”：沙特与俄罗斯关系好转为新油市秩序揭开序幕

路透莫斯科6月1日 - 主掌俄罗斯和沙特石油王国的两个男人会面，道尽了这两大能源业超级强权国家的新关系。

这是俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)执行长谢琴(Igor Sechin)、沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)首度举行正式安排的会议，在这之前他们只有在世界各地无数个油市活动上碰头。

他们的对话也进入了一个新的境界，根据熟悉上周沙特札哈兰(Dhahran)会谈内容的两名消息人士说法，两位老板讨论到在印尼及印度等亚洲市场以及其他市场的可能合作办法。

消息人士并未提及进一步细节，但俄罗斯和沙特这全球前两大石油出口国进行任何合作，都将会是史上首见。

沙特阿美证实的确开过这场会议，但不愿提供这场闭门会谈的细节；这次会谈的时间，是石油输出国组织(OPEC)龙头沙特和非OPEC成员国俄罗斯主导全球展延减产协议的同一天。俄油对此不予置评。

据消息人士，在此次会谈中，纳瑟尔还带领谢琴访问沙特阿美的总部。这次会晤让我们可以洞悉两国间新确立的、出乎很多人意料且迅速深化的合作关系。全球的主要石油消费国对此都密切关注，长期以来这些国家都仰仗着主要石油供应国之间的激烈竞争，以争取更为有利的供给合同。

莫斯科和利雅得之间的关系出现如此的缓和，在过去几乎是不可想象的。

而且一直到一年前，双方几乎一点对话都没有，即便是美国页岩油产出增长导致油价暴跌至2014年中期以来的最低。谢琴当时强烈反对俄罗斯与OPEC一道减产。

去年俄油战胜沙特阿美购得印度炼油商Essar，从而提高了在这个迅速增长市场上的份额，两国在亚洲市场上竞争的激烈程度可见一斑。

而戏剧性的是仅仅几个月之后，莫斯科和利雅得便成为联合减产协定的主要推动者，甚至还探讨了在核心亚洲市场合作事宜。去年12月全球主要产油国达成联合减产协议，最近又决定延长减产协议实施期限。

“这是一个新的‘爱的合作’，”一海湾国家的高级官员谈到这一合作关系时表示。

周二，普京在克里姆林宫欢迎沙特副王储萨勒曼，两人均表示，将深化在石油领域的合作，努力减少在叙利亚问题上的分歧。俄罗斯和沙特政府在叙利亚内战中支持不同派别。

“最重要的是，我们正成功地为稳定油市和能源价格建立一个稳固的基础，”萨勒曼说。

普京表示，两国应共同致力于解决“困境”。

**为何是现在？**

沙特和俄罗斯的首次合作努力在2014年12月彻底失败，当时两国未能在OPEC会议上同意采取协同行动。那次会议发生在油价开始从每桶100美元上方大幅下滑的六个月后。

雪上加霜的是，谢琴还承诺继续推高产量，即便油价跌至每桶20美元也在所不惜。时任沙特石油部长欧那密回击称，俄罗斯石油产量会因油价处于低位而大幅减少。事实证明欧那密的预测是错的。

不过，自那以后，很多事情都发生了改变，不论是经济方面，还是政治方面，莫斯科和利雅得也出于需要达成了原本不太可能达成的合作。

当油价崩跌后，长年大肆支出的沙特和俄罗斯都陷入赤字，目前也只算是缓慢复苏之中。俄罗斯2018年年初将举行总统大选，而萨勒曼也公开承诺将改革沙特经济，让沙特阿美股票公开上市，在这种情况下，沙特和俄罗斯都承受不起再一次的油价冲击。

沙特去年换下老将石油部长欧那密，改由更务实作风的法力赫，看来也为沙俄关系帮了一臂之力，双方的对话是由新任OPEC秘书长巴尔金都促成。

“如果法力赫部长说了某些话，我知道一定会说到做到，”俄罗斯能源部长诺瓦克上周在产油国同意延长减产后这么说。

诺瓦克去年10月亲自参观了沙特阿美在Empty Quarter沙漠的设施，目前正准备为法力赫安排访问俄罗斯的极地油田。“去年法力赫部长带我们到一处沙漠，我们想让他看看一个冰漠，”诺瓦克上周打趣说。

**“Spasibo”**

周二时，诺瓦克与法力赫在莫斯科重申，双方将“不计一切”稳定油市。这是欧洲央行总裁德拉吉五年前矢言捍卫欧元时用过的经典用语。

他们还讨论了非OPEC石油生产的前景，包括美国页岩油。过去一年，美国页岩油产出重拾增势，因美国民间生产商已削减成本以适应较低的油价。

美国目前向全世界出口原油，而受严格的美国反垄断立法影响，美国民间生产商同意与OPEC合作的可能性微乎其微。

“俄罗斯和这些海湾国家都希望油价有所稳定，他们希望实现这一点，而又不必像1980年代那样大幅减产，”美国前外交官、现任国际能源署(IEA)副署长Paul Simons说。

沙特阿拉伯和俄罗斯表示，在当前减产协议到期之后的很长时间，双方仍将保持伙伴关系。

“即使维也纳协议到期以后，OPEC和非OPEC国家也有必要就继续合作制定新的框架原则，”诺瓦克周三称。

法力赫则在讲话最后用俄语说谢谢--“Spasibo”，以表达对诺瓦克的感谢。(完)