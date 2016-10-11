沙特阿美CEO纳瑟尔称2018年将是该公司上市的适当时机

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伊斯坦布尔10月11日 - 沙特阿美首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)周二称，该公司认为2018年油价已反弹，届时的市况将有利于该公司上市；这可能将是全球最大的首次公开上市(IPO)。
纳瑟尔在伊斯坦布尔举行的世界能源大会上称，目前正在为IPO考虑所有市场，最多将把该公司5%的权益上市。他还称，未来10年公司计划投资3,000亿美元，主要侧重天然气。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。