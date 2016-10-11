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国际财经 | 2016年 10月 11日 星期二 15:40 BJT

沙特阿美CEO纳瑟尔称2018年将是该公司上市的适当时机

路透伊斯坦布尔10月11日 - 沙特阿美首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)周二称，该公司认为2018年油价已反弹，届时的市况将有利于该公司上市；这可能将是全球最大的首次公开上市(IPO)。

纳瑟尔在伊斯坦布尔举行的世界能源大会上称，目前正在为IPO考虑所有市场，最多将把该公司5%的权益上市。他还称，未来10年公司计划投资3,000亿美元，主要侧重天然气。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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