消息人士称沙特阿美与中国华锦集团签署首个原油供应合约

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透新加坡2月13日 - 据两位知情消息人士周一透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已与中国炼厂北方华锦化学工业集团有限公司(简称华锦)签署一项合约，将在2017年向华锦供应原油。
这是沙特阿美和华锦之间的首个合约。此前俄罗斯已取代沙特阿拉伯成为中国最大原油供应国。中国为全球第二大石油消费国。
其中一位消息人士称，沙特阿美将向华锦供应阿拉伯超轻质原油，将提供稳定的石油供应，确保华锦生产更多石脑油供石化生产所用。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。