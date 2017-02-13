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国际财经 | 2017年 2月 13日 星期一 12:49 BJT

消息人士称沙特阿美与中国华锦集团签署首个原油供应合约

路透新加坡2月13日 - 据两位知情消息人士周一透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已与中国炼厂北方华锦化学工业集团有限公司(简称华锦)签署一项合约，将在2017年向华锦供应原油。

这是沙特阿美和华锦之间的首个合约。此前俄罗斯已取代沙特阿拉伯成为中国最大原油供应国。中国为全球第二大石油消费国。

其中一位消息人士称，沙特阿美将向华锦供应阿拉伯超轻质原油，将提供稳定的石油供应，确保华锦生产更多石脑油供石化生产所用。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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