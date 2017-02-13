消息人士称沙特阿美与中国华锦集团签署首个原油供应合约

路透新加坡2月13日 - 据两位知情消息人士周一透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已与中国炼厂北方华锦化学工业集团有限公司(简称华锦)签署一项合约，将在2017年向华锦供应原油。

这是沙特阿美和华锦之间的首个合约。此前俄罗斯已取代沙特阿拉伯成为中国最大原油供应国。中国为全球第二大石油消费国。