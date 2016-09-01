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中国财经 | 2016年 9月 1日 星期四 08:40 BJT

沙特阿美就在云南建设炼油厂与中石油深入磋商--董事长

路透沙特8月31日 - 沙特阿美IPO-ARMO.SE董事长法力赫周三在Al Arabiya电视台上称，该公司就在云南建设炼油厂事宜，在与中国石油天然气集团公司(CNPC)进行深入磋商。

法力赫还担任沙特的能源部长。他说，“我们希望今年达成协议”。

法力赫还说，他对石油需求持乐观看法。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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