沙特阿美就在云南建设炼油厂与中石油深入磋商--董事长

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透沙特8月31日 - 沙特阿美IPO-ARMO.SE董事长法力赫周三在Al Arabiya电视台上称，该公司就在云南建设炼油厂事宜，在与中国石油天然气集团公司(CNPC)进行深入磋商。
法力赫还担任沙特的能源部长。他说，“我们希望今年达成协议”。
法力赫还说，他对石油需求持乐观看法。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。