沙特阿美拟削减2月供应3-7% 落实OPEC减产目标--消息

路透1月5日 - 消息人士周四表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已开始与全球各地的客户讨论，可能把2月原油供应量削减3-7%。该公司正在落实石油输出国组织(OPEC)的减产协议。

OPEC去年11月末达成协议，将在2017年上半年削减产量，以缓解全球供应过剩和提振油价。

“沙特阿美正在与所有客户接触，探究能否从2月开始减少供应，并讨论各种可能的(供应)情景，”一名消息人士表示。

“什么都还没有确定，”他说，并称各种情景下的减少幅度从3%到7%不等。

沙特阿美未立即予以置评。

按照协议，沙特同意将日产量削减48.6万桶，或其10月产量1,054.4万桶的4.61%。

沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)上月表示，沙特1月石油产量或将低于协商水平的上限。

另一名消息人士称，沙特阿美将从其客户处收到2月的原油供应通知，并正评估可能减少哪些品级原油的供应。

沙特的石油买家预计将在1月10日之前接到2月原油供应分配情况的通知。

“在OPEC成员国当中，我们预计沙特应该是最为遵守(减产协议)的产油国。在某种意义上，沙特的行动是其言出必行的证明，”Petromatrix石油分析师Olivier Jakob说道。

“石油出口已从11月的高档数字明显下降，”一名追踪沙特石油产量的消息人士称。“就市场供应而言，底线就是12月产量要低于11月水准。”(完)