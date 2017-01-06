沙特阿美拟削减2月供应3-7% 落实OPEC减产目标--消息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透1月5日 - 消息人士周四表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已开始与全球各地的客户讨论，可能把2月原油供应量削减3-7%。该公司正在落实石油输出国组织(OPEC)的减产协议。
OPEC去年11月末达成协议，将在2017年上半年削减产量，以缓解全球供应过剩和提振油价。
“沙特阿美正在与所有客户接触，探究能否从2月开始减少供应，并讨论各种可能的(供应)情景，”一名消息人士表示。
“什么都还没有确定，”他说，并称各种情景下的减少幅度从3%到7%不等。
沙特阿美未立即予以置评。
按照协议，沙特同意将日产量削减48.6万桶，或其10月产量1,054.4万桶的4.61%。
沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)上月表示，沙特1月石油产量或将低于协商水平的上限。
另一名消息人士称，沙特阿美将从其客户处收到2月的原油供应通知，并正评估可能减少哪些品级原油的供应。
沙特的石油买家预计将在1月10日之前接到2月原油供应分配情况的通知。
“在OPEC成员国当中，我们预计沙特应该是最为遵守(减产协议)的产油国。在某种意义上，沙特的行动是其言出必行的证明，”Petromatrix石油分析师Olivier Jakob说道。
“石油出口已从11月的高档数字明显下降，”一名追踪沙特石油产量的消息人士称。“就市场供应而言，底线就是12月产量要低于11月水准。”(完)
(编译 张涛/王琛；审校 龚芳)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”