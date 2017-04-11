独家：沙特与全球能源巨头讨论投资天然气计划--消息人士

路透伦敦/迪拜4月11日 - 沙特与数家国际能源公司讨论了在该国及海外的天然气投资机会，这是该国在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市前对投资进行多元化的举措之一。

四名业内消息人士告诉路透，沙特官员与包括BP(BP.L)和雪佛龙(CVX.N)在内的一些公司探讨了投资机会，以帮助开发该国天然气储备。沙特天然气储量位居全球第六，目前其国内能源需求快速增长。

上述消息人士称，沙特阿美也考虑在海外投资天然气，包括与意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)合作。

这一情形让人想起1990年代末和2000年代初沙特阿美与全球石油巨头之间的谈判。其中多数谈判因为各方不能就投资回报达成一致而破裂。

这次沙特阿美明年计划上市，估值目标最高达2万亿美元，有望成为全球最大规模的首次公开发行(IPO)。

雪佛龙、BP、沙特阿美和埃尼对磋商未予置评。

雪佛龙执行长John Watson上周对路透表示，“我们和沙特保持着长期关系，和他们进行磋商并无特别之处。我们经常讨论业务发展问题。我对沙特的情况并没什么要说的。”

BP执行长Bob Dudley表示，不排除与沙特阿美建立“创造性的合作关系”，但直接参与沙特阿美的IPO不太可能。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)去年表示，沙特阿美有意投资海外的上游项目，特别是在天然气领域，可能会投资把天然气输入沙特。

行业消息人士称，在国外进行天然气资产多元化投资有助于沙特阿美获得更好的估值，可以吸引投资者。沙特政府也计划提高国内天然气价格，以鼓励外国企业前来投资。(完)