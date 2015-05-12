沙特阿美将把多数支出用于生产 力守全球最大出口商地位

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透沙特胡拜尔5月12日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)在2014年年报中重申，未来10年将把大部分支出用于石油生产，以维持全球最大原油出口商的地位。
“其中很大一部分支出将用在上游活动中，确保我们持续拥有充足的闲置产能，以便在供应问题出现时帮助稳定全球油市，”沙特阿美称，它指的是石油开采和生产活动。
沙特阿美补充道，近期内，其也将斥资增加天然气生产以满足国内不断增加的需求。该公司并未透露预期支出金额。
该公司表示，2040年全球石油日需求量料将升至1.11亿桶，目前为9,300万桶左右。
沙特阿美已完成一个规模庞大的投资项目，日产能因而提高到1,200万桶。该公司在最新报告中称，打算在2016年4月就使Shaybah油田日产量增加至100万桶，此前官方预计这将在2016年底或2017年初才能实现。
不过沙特阿美并未提供另一项大型计划--Khurais油田最新的扩产情况。沙特阿美表示，到2014年底，Manifa油田将几乎达到其90万桶/日的最大产能。
去年沙特阿美平均产出达950万桶/日，其中超过62%出口至亚洲。
去年原油出口下滑至25.44亿桶，或670万桶/日；2013年为26.77亿桶，或730万桶/日。不过油品产量与出口上升，因沙特阿美旗下更多新炼厂开始上线生产。
该公司表示，其石油与天然气储备触及历史新高--石油达2,611亿桶，天然气为294万亿(兆)平方英尺。
沙特阿美也表示，旗下的Wasit天然气工厂料于今年开始上线生产，Fadhili天然气工厂将于2019年前投入生产，Midyan天然气制造厂料于2016年底前全面运营。(完)
(编译 许娜/陈宗琦；审校 张明钧)
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