沙特阿美计划未来10年在多个行业支出3340亿美元--高管

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透麦纳麦9月26日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的一位高管说，计划2025年之前在诸如基础设施和项目等材料和服务等各种行业上支出约3,340亿美元，以维持石油产能。
沙特阿美负责采购和供应链管理的副总裁Abdulaziz al-Albdulkarim在巴林的一次会议上说，上述支出将用在包括非常规资源的勘探和开发等项目上。(完)
(编译 汪红英；审校 艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。