沙特阿美计划未来10年在多个行业支出3340亿美元--高管

路透麦纳麦9月26日 - 沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的一位高管说，计划2025年之前在诸如基础设施和项目等材料和服务等各种行业上支出约3,340亿美元，以维持石油产能。

沙特阿美负责采购和供应链管理的副总裁Abdulaziz al-Albdulkarim在巴林的一次会议上说，上述支出将用在包括非常规资源的勘探和开发等项目上。(完)