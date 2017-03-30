沙特阿美正式委任摩根大通和汇丰等作为IPO顾问--消息

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透伦敦3月30日 - 多位消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经正式委任摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和汇丰控股(HSBA.L)作为其首次公开发行(IPO)的国际财务顾问。这次IPO预计将成为全球规模最大的股票发行。
一名消息人士称，此前该公司已经聘请Moelis & Co(MC.N)和Evercore (EVR.N)作为独立财务顾问。上述多位消息人士称，沙特阿美也聘请了沙特的NCB Capital1180.SE和Samba Capital1090.SE作为国内顾问。
沙特阿美称，不对传言或臆测置评。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
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