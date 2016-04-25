沙特阿美IPO将释出不到5%股份--沙特副王储

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透利雅德4月25日 - 沙特阿拉伯副王储萨勒曼周一在电视专访中表示，沙特阿拉伯计划透过首次公开发行(IPO)释出国有石油巨头沙特阿美不到5%的股份。
他并表示，他预期沙特阿美的估值将超出2万亿(兆)美元，他希望沙特阿美转型成为一家控股公司，沙特阿美的子公司也将会经由IPO释出股权。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。