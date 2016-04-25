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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 07:16 BJT

沙特阿美IPO将释出不到5%股份--沙特副王储

路透利雅德4月25日 - 沙特阿拉伯副王储萨勒曼周一在电视专访中表示，沙特阿拉伯计划透过首次公开发行(IPO)释出国有石油巨头沙特阿美不到5%的股份。

他并表示，他预期沙特阿美的估值将超出2万亿(兆)美元，他希望沙特阿美转型成为一家控股公司，沙特阿美的子公司也将会经由IPO释出股权。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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