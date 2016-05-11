沙特阿美即将完成IPO方案设计 计划全球扩张

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透沙特阿拉伯达兰5月10日 - 沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美的执行长纳瑟尔(Nasser)表示，即将完成部分私有化的各种方案设计，并很快将呈交最高委员会。将沙特阿美部分私有化是该国整顿经济的核心举措。
纳瑟尔周二指出，该公司建立起一支大型团队，负责起草通过首次公开发行(IPO)释出公司不到5%股份的建议，选项包括在国内一地上市，以及外加一个海外市场的两地上市方案。
这些方案“很快”将呈递给沙特阿美的最高委员会。沙特副王储萨勒曼是该委员会主席，他正在领导一场经济改革，通过促进民间行业发展、制止政府浪费和使经济多元化，应对石油收入下降和财政赤字激增问题。
纳瑟尔还表示，沙特阿美希望通过在亚洲和北美建立合资公司来实现全球扩张。
“我们考虑目前的市场状况，虽然面临挑战，但却是扩张的绝佳机会，”Nasser表示，并称他在考虑美国、印度、印尼、越南和中国市场的机会。
除了提议出售该公司股权外，沙特政府还要求沙特阿美在开发工业项目方面发挥重要作用，希望藉此刺激石油以外的经济领域。若沙特阿美出售公司股权，就需要公布敏感的储量数据。
上月沙特副王储萨勒曼称，他预计沙特阿美IPO估值至少为2万亿美元，但他认为最终估值可能更高。估值将考虑到对油价的预期以及沙特已探明石油储备规模。
该公司官员称，沙特已发现总计8,056亿桶石油，其中已出产1,415亿桶，探明2,600亿桶。
他们说，沙特阿美或许还有4,030亿桶储量可以开采，并称希望借助新科技把采收率提高50-70%，到2025年使总储量再提高1,000亿桶。(完)
(编译 徐文焰/李爽 审校 许娜/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。