沙特阿美即将完成IPO方案设计 计划全球扩张

路透沙特阿拉伯达兰5月10日 - 沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美的执行长纳瑟尔(Nasser)表示，即将完成部分私有化的各种方案设计，并很快将呈交最高委员会。将沙特阿美部分私有化是该国整顿经济的核心举措。

纳瑟尔周二指出，该公司建立起一支大型团队，负责起草通过首次公开发行(IPO)释出公司不到5%股份的建议，选项包括在国内一地上市，以及外加一个海外市场的两地上市方案。

这些方案“很快”将呈递给沙特阿美的最高委员会。沙特副王储萨勒曼是该委员会主席，他正在领导一场经济改革，通过促进民间行业发展、制止政府浪费和使经济多元化，应对石油收入下降和财政赤字激增问题。

纳瑟尔还表示，沙特阿美希望通过在亚洲和北美建立合资公司来实现全球扩张。

“我们考虑目前的市场状况，虽然面临挑战，但却是扩张的绝佳机会，”Nasser表示，并称他在考虑美国、印度、印尼、越南和中国市场的机会。

除了提议出售该公司股权外，沙特政府还要求沙特阿美在开发工业项目方面发挥重要作用，希望藉此刺激石油以外的经济领域。若沙特阿美出售公司股权，就需要公布敏感的储量数据。

上月沙特副王储萨勒曼称，他预计沙特阿美IPO估值至少为2万亿美元，但他认为最终估值可能更高。估值将考虑到对油价的预期以及沙特已探明石油储备规模。

该公司官员称，沙特已发现总计8,056亿桶石油，其中已出产1,415亿桶，探明2,600亿桶。

他们说，沙特阿美或许还有4,030亿桶储量可以开采，并称希望借助新科技把采收率提高50-70%，到2025年使总储量再提高1,000亿桶。(完)