专访：沙特阿美市占率继续提高 正准备IPO事宜--CEO

路透沙特阿拉伯胡拜尔5月26日 - 沙特国有石油巨头沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)接受访问时称，该公司正在扩大市场份额，并且努力提高效率，希望能成为该国降低对能源出口依赖度的“桥梁”。

纳瑟尔还对路透表示，沙特阿美正在推进通过股票上市实现部分私有化的准备工作；他称首次公开招股(IPO)计划是“愿景2030”计划的核心。“愿景2030”是由沙特阿拉伯副王储萨勒曼领导的一项长期经济计划。

“我们的市场份额还在逐年提高，”他周三接受访问时称。“今年和去年一样，市占率也在增加...”他补充道，但未给出具体数字。

6月2日召开的石油输出国组织(OPEC)会议将是沙特新任能源部长法力赫上任后参加的首次OPEC会议；法力赫也是沙特阿美的董事长。此时伊朗的石油出口已恢复至接近制裁前水平。

沙特政府当前的策略似乎已经奏效。尽管伊朗增产，布兰特原油期货LCOc1价格仍从1月触及的12年低点27美元回升至50美元。

纳瑟尔表示，随着全球需求升温以及页岩油和深海油田等高成本生产商的产量下降，他预期油价将“在年底前倾向于上升”。

纳瑟尔称，沙特阿美的最大可持续产能暂时将保持在每日1,200万桶，尽管该公司计划建设新炼厂并扩张石化业务。(完)