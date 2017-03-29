沙特阿美税率获下调将令公司估值增加1万亿美元--分析师

路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)[IPO-ARMO.SE]首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。

沙特政府周一表示，作为沙特阿美明年IPO准备的一部分，将把该公司税率从85%调降至50%。沙特阿美上市案规模料将为全球最大。

“大幅降低税率后，与政府相比，沙特阿美潜在拥有者获得的现金将增加，”油气咨询服务公司Rystad Energy副总裁Espen Erlingsen分析道。

“假设长期油价平均为每桶75美元，那么该公司估值将从0.4万亿美元升至1.4万亿美元，”他在报告中称。

Erlingsen基于每座油田的贴现自由现金流计算沙特阿美的估值。按照新税率，该公司交给政府的收益预计将大多以股息而非税收的形式支付。(完)