沙特阿美税率获下调将令公司估值增加1万亿美元--分析师

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)[IPO-ARMO.SE]首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
沙特政府周一表示，作为沙特阿美明年IPO准备的一部分，将把该公司税率从85%调降至50%。沙特阿美上市案规模料将为全球最大。
“大幅降低税率后，与政府相比，沙特阿美潜在拥有者获得的现金将增加，”油气咨询服务公司Rystad Energy副总裁Espen Erlingsen分析道。
“假设长期油价平均为每桶75美元，那么该公司估值将从0.4万亿美元升至1.4万亿美元，”他在报告中称。
Erlingsen基于每座油田的贴现自由现金流计算沙特阿美的估值。按照新税率，该公司交给政府的收益预计将大多以股息而非税收的形式支付。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
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